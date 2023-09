Il truffatore (col figlio in auto) cerca di fuggire ma la via è chiusa: arrestato

Il colpo alla Jaguar, la richiesta di soldi e il tentativo di fuga, goffamente fallito. Un ragazzo di 18 anni, cittadino italiano, è stato arrestato martedì sera a Milano con l'accusa di tentata truffa aggravata dopo aver cercato di rubare 150 euro a un 81enne con la truffa dello specchietto.

Il raggiro è scattato nel pomeriggio, quando il 18enne ha incrociato l'anziano al semaforo e ha colpito lo specchietto della sua vettura, fingendo un incidente. Le due auto si sono poi fermate in un parcheggio in via Carriera, al Giambellino, dove il truffatore ha chiesto 150 euro all'81enne, chiedendogli anche di fare presto perché doveva portare la sua compagna in ospedale, una 17enne che effettivamente era a bordo del veicolo insieme al figlioletto della coppia, di appena un anno.

Proprio in quel momento, però, è passata una pattuglia del Radiomobile che ha notato il giovane e l'anziano discutere e si è fermata per capire cosa stesse accadendo. Alla vista dei carabinieri, ormai scoperto, il 18enne è risalito in auto e ha cercato di allontanarsi, ma si è infilato in una strada chiusa, venendo così bloccato. Processato per direttissima mercoledì, per lui è stato disposto il carcere.