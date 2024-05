Il "truffatore dello specchietto" con l'auto a noleggio (e il sasso in macchina)

In trasferta per colpire. Un uomo di 41 anni, cittadino italiano, residente a Napoli, è stato denunciato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Bresso dopo aver messo a segno una "truffa dello specchietto" nella cittadina milanese.

Gli agenti di via Lurani hanno iniziato a indagare dopo che due vittime si sono presentate in comando per formalizzare la querela. Analizzando ore e ore di immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a isolare due truffe. Nel primo caso è stata individuata una Bmw serie 1 il cui conducente, dopo aver colpito con un sasso lo specchietto di un'automobilista, la bloccava e le chiedeva dei soldi per il danno. La donna, però, capendo che si trattava di un raggiro, proponeva all'uomo di compilare tutti i documenti necessari, mettendolo così in fuga. Gli agenti sono riusciti a risalire alla proprietaria della Bmw, una 34enne italiana, che però non ha dato nessuno aiuto ai "ghisa", che l'hanno così denunciata per favoreggiamento.

Nel secondo caso invece il raggiro è andato "a segno" e la vittima ha consegnato un ingente somma di denaro al truffatore. Sempre grazie alle telecamere, la polizia locale ha concentrato la propria attenzione su una macchina poi risultata noleggiata a Napoli. Da lì i vigili sono risaliti al 41enne, che è stato identificato e denunciato.