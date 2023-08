Sta per dare 350 euro ai truffatori ma la polizia blocca tutto e li arresta

Avevano messo in atto l'ormai 'classica' truffa dello specchietto, riuscendo a ingannare la loro vittima, ma una volante del commissariato Sempione in transito ha rovinato il loro piano. E, alla fine, due uomini sono finiti agli arresti. Lo riferisce la questura di Milano.

È successo intorno alle nove e mezza di venerdì mattina in via Gran San Bernardo, all'altezza di via Mac Mahon. I poliziotti della volante hanno notato i due giovani mentre discutevano con un anziano e si sono fermati a controllare. In quel momento l'anziano (risultato un 86enne) stava consegnando 350 euro in contanti agli altri due.

I poliziotti hanno bloccato la transazione e si sono fatti spiegare cos'era successo. Poco prima, l'anziano stava procedendo per via Gran San Bernardo quando ha udito un rumore proveniente dalla parte posteriore della sua vettura. Si è fermato ed è sceso a verificare. Il conducente di un'altra auto, ferma a sua volta, lo ha incolpato di averlo urtato, mostrando segni sul proprio specchietto e strisciate nere sulla fiancata.

Arrestati in flagranza

L'86enne si è sentito in colpa e ha proposto la compilazione della constatazione amichevole, ma il truffatore ha preteso 350 euro in contanti per risarcire subito il presunto danno. L'anziano si è convinto e stava appunto per consegnare il denaro, quando i poliziotti sono intervenuti e hanno arrestato la truffa. I due malviventi (un 22enne e un 29enne, entrambi italiani di etnia rom, con precedenti) hanno tentato di scappare in auto ma sono stati bloccati e arrestati in flagranza di reato.