Rapine in trasferta di orologi di lusso da trent'anni: sequestrati 2 milioni

Due milioni di euro. È quanto hanno fruttato a un 48enne di Napoli le sistematiche rapine di orologi e altri beni di lusso perpetrate fin dal 1993, con picchi nel 2009 e tra il 2016 e il 2020. La cifra è stata sequestrata al 48enne lunedì 13 marzo dalla polizia di Milano, e in particolare dalla divisione anticrimine milanese insieme ai colleghi napoletani, in base a un provvedimento emesso dal Tribunale meneghino. Il sequestro ha riguardato alcune case, un'attività commerciale, conti correnti, polizze assicurative e una cassetta di sicurezza con denaro in contanti all'interno.

L'uomo era un 'trasfertista' delle rapine: le effettuava prevalentemente nel capoluogo lombardo per poi tornare nella sua residenza in Campania. L'attività illecita era per lui l'unica fonte di guadagno e, grazie ad essa, il 48enne si è assicurato un ingente patrimonio. Sebbene i reati fossero iniziati nel lontano 1993, quando l'uomo aveva 18 anni, è dal 2009 che sono diventati maggiormente frequenti, con un picco particolarmente elevato tra il 2016 e il 2020.

È proprio in questa fase che il 48enne si è 'specializzato' nelle rapine (violente) a Milano durante le quali si impossessava di orologi di pregio, strappandoli dal polso dei proprietari, e altri beni di lusso. La modalità era sistematicamente la stessa, cioè il famoso trucco dello specchietto. Con l'aiuto di un complice, dopo avere individuato la vittima, simulava un incidente stradale e, approfittando della distrazione del malcapitato, strappava dal polso l'orologio. Scrive la questura di Milano: "Tali modalità di perpetrazione dei reati, reiterati nel tempo, hanno determinato (...) un evidente danno d'immagine alla città". Oltre alle rapine, il 48enne si è reso responsabile di estorsione, sostituzione di persona, ricettazione, falso materiale e altri reati.