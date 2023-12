Incassano 100mila euro per aiutare gli stranieri col permesso di soggiorno: coppia nei guai

Avrebbero aiutato diversi richiedenti asilo a ottenere il permesso di soggiorno con false dichiarazioni e nel frattempo, in tre anni, avrebbero incassato circa 100mila euro. Soldi che avrebbero poi riciclato comprando 12 immobili (anche intestati a prestanome). Nei guai due egiziani di 35 e 37 anni, uno arrestato l'altro sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Entrambi sono stati rintracciati a Pioltello, comune dell'hinterland in cui "lavoravano".

La coppia, stando a quanto riportato in una nota della questura, aveva a disposizione diversi appartamenti a Pioltello, Tresivio (Sondrio) e Teglio (Sondrio). Case in cui avrebbero dichiarato falsamente di ospitare diversi cittadini stranieri, la maggior parte dei quali richiedenti asilo politico. Stranieri che, proprio grazie alle false dichiarazioni sono riusciti a ottenere un permesso di soggiorno.

L'indagine è nata da un controllo della polizia locale di Pioltello, che ha rilevato l'elevatissimo numero di dichiarazioni di ospitalità presentata dalla coppia. A quel punto, come previsto da un protocollo di collaborazione tra le forze voluto dal questore Giuseppe Petronzi, la segnalazione è arrivata agli agenti della divisione anticrimine e ai colleghi della squadra mobile. La coppia, nel periodo compreso tra il 30 giugno 2020 e l’8 agosto 2023, ha presentato presso il comune di Pioltello 60 dichiarazioni di ospitalità e 7 iscrizioni anagrafiche di residenza fittizie a favore di altrettanti cittadini extracomunitari. Attraverso questo stratagemma i due avrebbero incassato una cifra superiore ai 100mila euro. Ogni prestazione aveva una tariffa precisa: "per una dichiarazione di ospitalità nel comune dell’hinterland milanese si facevano pagare 700/800 euro, per una medesima richiesta nei comuni di Tresivio e Teglio incassavano una cifra pari a 600 euro, mentre, per un’iscrizione anagrafica di residenza, richiedevano la somma di mille euro", hanno precisato i detective.

I profitti sarebbero poi stati reinvestiti dagli indagati nell’acquisto di 12 proprietà immobiliari, alcune delle quali intestate a prestanome per evitare, nel caso di indagini, la relativa confisca. Per queste proprietà, il Pubblico Ministero titolare delle indagini ha emesso provvedimento di sequestro preventivo.