Convincono un uomo a versare 3mila euro per il superbonus e poi spariscono

Un uomo di 60 anni residente a Serra San Quirico (Ancona) è stato truffato da tre persone per 3mila euro. L'uomo aveva visto un'offerta su Internet, da parte di una impresa edile, relativa al superbonus 110%, e si era convinto a versare una caparra per avviare una ristrutturazione edile.

Dopo avere versato il denaro attraverso un bonifico bancario, però, l'impresa edile è sparita nel nulla e il 60enne non è più riuscito a entrare in contatto con i titolari. Così ha sporto denuncia. I carabinieri di Fabriano (Ancona) hanno avviato le indagini, rintracciando i tre autori del raggiro: si tratta di un 25enne di Milano, una 32enne di Ancona e un 30enne di Caserta, tutt'e tre denunciati per truffa in concorso.