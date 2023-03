Si trova 50mila euro in più, ma è una truffa del superbonus: sequestro da 4,3 mln

4,3 milioni di euro sequestrati a un'impresa. Questo il risultato di un'indagine della guardia di finanza di Seveso, coordinata dalla procura di Monza, per un caso di presunta truffa sul superbonus 110% scoperto grazie alla denuncia di un uomo che ha trovato 50mila euro di credito sul proprio cassetto fiscale.

I militari hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip su 4,3 milioni di crediti fiscali. La società, con sede in Brianza, è indagata per indebita percezione degli incentivi statali per la riqualificazione energetica degli edifici.

L'inchiesta sul caso è nata a seguito dell'esposto di un cittadino di Treviso che ha scoperto un credito d’imposta del valore di circa 50mila euro sul proprio cassetto fiscale, generato da fatture emesse da un’impresa di impiantistica elettrica, che lui nemmeno conosceva, per lavori di efficientamento energetico che si dichiarava fossero stati fatti in un immobile di sue proprietà.

Gli accertamenti delle fiamme gialle sull'azienda hanno permesso di mettere in luce anomalie sul corretto assolvimento degli obblighi contabili e fiscali e di rilevare come la società nel 2022 avesse improvvisamente realizzato un volume d’affari più che raddoppiato rispetto agli anni precedenti, grazie all'ingente fatturato ottenuto nel periodo estivo per oltre 4 milioni di euro per presunti interventi di riqualificazione energetica eseguiti a favore di oltre 130 clienti.

I finanzieri hanno poi constatato la presenza, nel cassetto fiscale dell’impresa, di crediti d’imposta accettati per circa 4,3 milioni di euro. Sono in corso le verifiche per accertare quali interventi edilizi siano stati effettivamente condotti dalla società.