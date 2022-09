L'ennesima truffa del finto tecnico del gas a Milano

Ennesima truffa con una donna anziana come vittima a Milano. Questa volta è accaduto in largo Cavalieri di Malta, in zona Lorenteggio, ai danni di una 79enne, intorno a mezzogiorno e mezza di venerdì 2 settembre.

La donna ha aperto la porta di casa a un finto tecnico del gas che aveva affermato di dover effettuare controlli nel suo appartamento. Controlli che presupponevano di "radunare" gli oggetti preziosi in un solo punto, per non interferire con gli strumenti di verifica. L'anziana non si è insospettita, ha preso 600 euro in banconote e li ha posti nella camera da letto.

Il truffatore, approfittando di un momento di distrazione, ha preso il denaro ed è scappato via. La donna, a quel punto, si è resa conto del raggiro e ha chiamato la polizia, che indaga sul caso.