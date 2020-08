"Signora, ci sono problemi col telefono", poi le ruba tutti i soldi che ha in casa

Si è finto un tecnico del telefono, poi le ha rubato tutti i soldi che aveva in casa. Infine è scappato facendo perdere le proprie tracce. È successo nel pomeriggio di martedì 11 agosto in zona Cassonetto a Milano e sul caso stanno indagando gli agenti della questura.

Tutto è iniziato alle 15.30 quando il finto tecnico del telefono ha citofonato a casa dell'88enne dicendole che c'erano dei problemi con la linea. E grazie a questo escamotage è riuscito a salire in casa.

Una volta all'interno dell'appartamento ha fatto prendere il cordless in mano alla donna e l'ha portata in cucina dicendole che avrebbe ricevuto una telefonata per risolvere il guasto. Nel frattempo il malvivente si è allontanato e mentre la proprietaria di casa seguiva le indicazioni di un operatore (presumibilmente un altra persona complice del truffatore) le ha rubato tutti i soldi che avelleva in camera.

L'anziana ha scoperto di essere stata truffata e raggirata quando ha visto il finto tecnico allontanarsi dalla sua abitazione. Una volta entrata in camera da letto ha scoperto che era stata derubata.