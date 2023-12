Il truffatore da 100mila euro scoperto perché non vuole riavere il telefono che ha perso

Un truffatore di 32 anni è stato scoperto per puro caso, dopo avere attirato l'attenzione su di sé per uno strano comportamento: aveva dimenticato il telefono presso la biglietteria della stazione milanese da cui poi è partito in treno per Napoli; una volta rintracciato a bordo del convoglio, ha detto di non essere interessato a riavere lo smartphone, e che avrebbero potuto tranquillamente disfarsene.

Il personale del treno ha avvertito la polizia ferroviaria di Milano che, a sua volta, ha segnalato ai colleghi campani la presenza di un uomo sospetto in viaggio verso Napoli. I poliziotti campani lo hanno individuato a Napoli Centrale, all'arrivo del treno, e lo hanno bloccato, non senza difficoltà, con l'aiuto dei militari dell'Esercito italiano, impegnati nell'operazione 'strade sicure'.

L'uomo, originario di Napoli e con precedenti per ricettazione, aveva con sé una cassetta di sicurezza contenente numerosi gioielli d'oro, per un valore di almeno 100mila euro. La successiva indagine ha accertato che i gioielli erano il ricavato di una truffa effettuata ai danni di una donna di 85 anni di Lecco. Fermato per ricettazione, il 32enne è stato portato al carcere di Poggioreale su disposizione del pm di turno.