Promette rimborsi per il covid e fingendosi pm si fa consegnare 5mila euro: preso truffatore

Si è finto un importante magistrato che lavorava tra Milano e Roma, impegnato in importanti e rischiose inchieste per truffare una donna. Per questo, gli agenti di polizia di Pavia hanno denunciato un 55enne pavese.

Giovedì la donna ha raccontato ai poliziotti ha riferito agli agenti che qualche settimana fa, mentre era alla fermata dell'autobus a Pavia, era stata avvicinata da un uomo sulla sessantina e dall'aspetto distinto che aveva avviato una conversazione. Si erano incontrati nei giorni successivi e l'uomo aveva raccontato di essere un importante e potente sostituto procuratore che lavorava tra Milano e Roma e che conduceva importanti inchieste.

L'uomo aveva anche aggiunto che grazie al suo lavoro avrebbe potuto aiutarla economicamente facendole ottenere dei rimborsi statali legati all'emergenza Covid. Il falso pm si era così fatto consegnare 5.000 euro e alcuni monili in oro, poi ceduti ad un compro oro di Pavia.

La donna ha incontrato di nuovo il truffatore che le ha chiesto altri 250 euro. All'incontro, però, erano presenti anche gli uomini in borghese della Squadra Mobile.

A quanto pare già in altre occasioni il falso magistrato aveva utilizzato lo stesso modus operandi per truffare altre vittime. Inoltre ha numerosi precedenti penali e di polizia per truffa. E' stato denunciato per truffa e sostituzione di persona. Sono in corso altre indagini per verificare la presenza di eventuali altre vittime.