Il latitante che compra i telefoni da un poliziotto (e finisce in manette)

Fatali gli affari online. Un uomo di 47 anni, un italiano con precedenti residente a Lodi, è stato arrestato lunedì pomeriggio perché ricercato per una condanna da scontare a 5 anni di carcere per truffa. A incastrarlo è stato un agente 30enne della Polmetro di Milano che lo ha "incrociato" grazie ad alcuni annunci pubblicati su Subito.it per la vendita di cellulari usati.

Dopo i primi due incontri, il poliziotto si è insospettito perché il 47enne aveva sempre una notevole disponibilità di denaro contante e così ha fatto dei rapidi accertamenti sulla targa della sua auto, una Volkswagen Golf, scoprendo che era intestata a un 90enne, poi rivelatosi il papà del compratore.

Identificato il 47enne, l’agente ha verificato che era ricercato e così lunedì pomeriggio ha organizzato un terzo incontro fuori dalla metro di San Donato. A quel punto per lui sono scattate le manette. Sembra, stando a quanto appreso, che il ricercato sapesse che il venditore fosse un poliziotto. È verosimile, però, che non sapesse di essere latitante.