Preso a Milano il super truffatore da 147 milioni

Era riuscito a farsi consegnare 147 milioni di euro per un'impresa che non aveva mai avviato. La polizia di Stato lo ha arrestato a Milano. Il super truffatore è stato preso in un hotel di piazza Duca d'Aosta.

Sull'uomo, un 51enne di Singapore, pendeva un mandato d'arresto internazionale dopo che le autorità dell'Indonesia, dove era avvenuta la maxi frode, lo avevano condannato. Il truffatore è accusato di essersi fatto consegnare da un cittadino indonesiano un totale di 13 miliardi di rupie - equivalente a circa 147 milioni e 500mila euro - a più riprese e in un periodo compreso tra il 2011 e il 2014.

Secondo gli accordi tra la vittima e il truffatore, il denaro sarebbe dovuto servire per mettere in piedi un'attività di commercio di alcolici, per la quale il singaporiano aveva garantito all'indonesiano un profitto tra il 30 e il 40%. In realtà, però, il 51enne non aveva avviato alcuna impresa e, dopo aver intascato il denaro, era 'scomparso' rendendosi irreperibile.

La fuga del maxi truffatore è finita a Milano vicino alla stazione Centrale, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, quando una volante lo ha sottoposto a un controllo. Dopo aver scoperto la sua identità e verificato che era ricercato a livello internazionale, gli agenti lo hanno subito arrestato.