I due truffatori che riescono a farsi pagare oltre mille euro invece di versarli

Avrebbero dovuto pagare più di mille euro per una macchina da palestra, ma invece con un raggiro sono riusciti a farseli versare. I carabinieri però li hanno scoperti e denunciati. Nei guai, con l'accusa di truffa in concorso, due pregiudicati di 36 e 50 anni, residenti nel Milanese.

La vittima, un 26enne di Castelvetro Piacentino (Pc), lo scorso maggio aveva messo in vendita su un sito di e-commerce, un attrezzo da palestra multifunzione. Lo stesso giorno era stato contattato da un uomo si era detto interessato. Dopo aver concordato il prezzo, poi, aveva confermato l’acquisto, proponendo l’utilizzo di una procedura tramite il bancomat e convincendo il giovane a recarsi presso uno sportello di Cremona per ricevere il pagamento.

In realtà, al termine delle operazioni effettuate con le indicazioni ricevute da uno dei due malviventi, tuttavia, il 26enne si era reso conto di non essere stato il beneficiario dell’operazioni: aveva accreditato complessivamente 1.200 euro su due carte poste-pay. A quel punto si era rivolto ai carabinieri per denunciare l’accaduto.

Dopo alcuni approfonditi accertamenti i militari sono riusciti a risalire all’identità dei due rei. Si tratta di un operaio di 36 anni e di una donna di 50 anni, residenti in provincia di Milano, con precedenti per analoghi episodi. Per entrambi è scattata una denuncia.