Moglie e marito truffati dalla finta nipote: derubati di tutto in casa loro

La telefonata, il solito copione per tendere la trappola. E alla fine la fuga con il bottino. Altra truffa agli anziani messa a segno a Milano, dove mercoledì moglie e marito, entrambi 88enni, sono stati raggirati da una donna che si è spacciata per loro nipote.

Il primo contatto, come sempre, è avvenuto via telefono. La truffatrice ha finto di essere la nipote degli anziani e ha spiegato loro di essere in ospedale dopo un incidente e di aver bisogno di soldi per un intervento da eseguire prima possibile. Poi, come sempre, ha chiesto alla coppia di raccogliere tutti i contanti e gli oggetti di valore per poi consegnarli a una sua fantomatica amica, che puntualmente poco dopo ha raggiunto gli anziani sotto casa loro - in zona Lambrate - prendendo il bottino e sparendo.

Stando a quanto finora accertato dalla Questura, gli 88enni hanno dato alla truffatrice - che presumibilmente ha agito con una complice - tutti i gioielli e i monili che avevano nell'appartamento, il cui valore è ancora da quantificare.

Non è la prima volta nell'ultimo periodo che a Milano si verificano truffe agli anziani. Lo scorso 30 novembre un finto carabiniere era riuscito a introdursi a casa di due 80enni facendo sparire 100mila euro di gioielli. La settimana prima un finto idraulico era invece riuscito a derubare moglie e marito di tutti i loro gioielli, compresa la fede nuziale, mentre poche ore dopo dopo una finta dottoressa aveva portato via a una signora i monili in oro e 6mila euro in contanti facendole credere che sua foglia fosse ricoverata in ospedale in pericolo di vita.

Per tutti gli anziani truffati, derubati o scippati comune, prefettura e forze di polizia hanno stipulato un protocollo - "AssicuraMi" - che permette alle vittime di essere rimborsate. La polizza assicurativa è destinata ai residenti milanesi over 70 che hanno subito, si legge sul sito di palazzo Marino, "furti, anche con destrezza, rapine, scippi, scassi e truffe con sottrazione di denaro, traumi, contusioni, danni all'abitazione".

Agli anziani basta inoltrare richiesta al comune - alla mail pl.areerischio@comune.milano.it o contattando il numero 02 88456893 - presentando la copia della denuncia formalizzata alle forze dell'ordine.