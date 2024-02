Specialisti della truffa arrestati a Milano: bancarotta, fatture false, autoriciclaggio

Abusivismo finanziario, truffe, reati fallimentari. E ancora, bancarotta, fatture false, autoriciclaggio. La Guardia di finanza di Milano ha eseguito sei misure cautelari nell’ambito di un’indagine iniziata nel 2021. Una persona è finita in carcere, tre agli arresti domiciliari e due persone hanno ricevuto l’obbligo di dimora. Tra loro anche un avvocato e un commercialista.

L’attività investigativa è iniziata nel 2021, a partire dal principale indagato. L’uomo alla morte del padre, di cui era prestanome, aveva simulato una riunione dell’assemblea dei soci della sua azienda alla quale sarebbe stato presente il padre. L’obiettivo era quello di trasferire le quote sociali non all’erede effettivo, ma a delle ‘teste di legno’.

Il gruppo criminale aveva anche costituito una banca digitale di investimenti in prodotti o strumenti finanziari, realizzata tramite una società di diritto inglese, per cui l’accusa è quella di abusivismo finanziario. Inoltre, dalle indagini è emerso che il gruppo si era servito di imprese sacrificabili per la realizzazione di una truffa a una compagnia nazionale di telefonia. In quel caso, gli indagati si erano fatti inviare più di 1.000 cellulari con Sim tentando di ottenerne di altri grazie alla presentazione di una garanzia fideiussoria falsa. I cellulari erano stati subito rivenduti.