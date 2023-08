Licenziato tre volte da Atm, tre volte reintegrato: aveva denunciato i colleghi "furbetti"

Licenziato tre volte da Atm, dopo aver denunciato le truffe sui biglietti, viene reintegrato tutt'e tre le volte. La vicenda è quella di Adriano Michele De Gasperis, 54enne impiegato dell'Azienda trasporti milanese. Ne avevamo parlato diffusamente a gennaio con un'inchiesta di Fabrizio Gatti.

In breve, il lavoratore era stato sospeso e poi destituito dal servizio per aver effettuato delle segnalazioni, nel 2018, sul fenomeno dei "biglietti clonati": diversi dipendenti infedeli di un Atm point guadagnavano sulla vendita illegale di tagliandi, provocando notevoli ammanchi. Il 54enne se n'era accorto e aveva denunciato la cosa ai vertici. Che, secondo l'uomo, erano in parte coinvolti. Il lavoratore, infatti, aveva accusato alcuni dirigenti aziendali di inerzia e complicità in questa storia. Ma per loro non era stato preso nessun provvedimento. Mentre il calvario di De Gasperis era solo all'inizio: quattro procedimenti disciplinari, due sospensioni, tre licenziamenti e due denunce penali.

"Provvedimenti disciplinari infondati"

Anche il terzo licenziamento è decaduto. Dopo il Consiglio di disciplina, per la seconda volta il tribunale di Milano, sezione lavoro, gli ha ridato il suo posto. Il giudice Francesca Saioni, si legge nell'ordinanza d'urgenza emessa il 20 agosto 2023, ha accolto la richiesta del lavoratore, ritenendo che i provvedimenti disciplinari fossero illegittimi e infondati. De Gasperis aveva già vinto una precedente causa contro Atm per la sua prima destituzione, ottenendo la reintegrazione e il risarcimento; era stato assolto con formula piena, poi, in due procedimenti penali derivanti dalle accuse mosse dall'azienda (qui i dettagli). Nel testo del giudice, inoltre, viene rimarcato come i due procedimenti disciplinari impugnati dal lavoratore si basassero su prove insufficienti o contraddittorie: vengono citate le perizie tecniche prodotte dallo stesso 54enne.

De Gasperis, così, a causa della lunga durata della controversia, si è trovato in una situazione di grave disagio economico e psicologico per la privazione del lavoro e della retribuzione. Per questi motivi, il giudice ha ordinato ad Atm di sospendere le delibere di destituzione e di sospensione dal servizio e dallo stipendio, e di reintegrare immediatamente il 54enne nel suo ruolo, con il pagamento delle retribuzioni maturate.

"L’importanza dell’ordinanza - sottolinea a MilanoToday l'avvocato difensore Domenico Tambasco - è rappresentata dal fatto che si tratta del primo provvedimento cautelare d’urgenza reso a favore di un whistleblower in Italia, segno di una nuova sensibilità emersa, oltre che nella legislazione, anche nella giurisprudenza".