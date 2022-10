Truffatore come Leonardo di Caprio in "Prova a prendermi": condannato a 4 anni e 10 mesi

Come Leonardo Di Caprio in "Prova a prendermi": fingeva mille identità. Guidi Umberto Farinelli è stato condannato a 4 anni e 10 mesi per truffa, corruzione, accesso abusivo a sistemi informatici, autoriciclaggio, possesso e fabbricazione di documenti falsi. È quanto la procura di Milano gli ha contestato nel processo con rito abbreviato davanti al gup Patrizia Nobile. La pena è stata superiore ai 4 anni.

Secondo l'accusa, l’uomo si spacciava per militare della Marina o come uomo dei servizi segreti, persino 007 per la sicurezza del Vaticano. Era stato arrestato a giugno 2021. La finta identità gli ha permesso di truffare una serie di imprenditori a cui chiedeva fino a 4mila euro in cambio di favori nelle pratiche tributarie, millantando conoscenze e frequentazioni di comodo. E con questa fama è riuscito a essere invitato in circoli ufficiali e a ricevere attestazioni, fino a ostentare compravendite (fittizie) di oro e metalli preziosi.

Non solo parole. Farinelli, per cui la procura ha chiesto 6 anni, ha rimediato divise e documenti artefatti, riuscendo a legare il suo nome (online) ai sequestri di Abu Omar e Giuliana Sgrena. In un secondo filone di indagine a carico di Farinelli, risultano indagati anche soggetti delle forze dell’ordine che gli avrebbero consentito l’accesso abusivo nelle banche dati.