Due truffe ad anziane nello stesso quartiere: vittime del finto poliziotto

Quasi identico il 'modus operandi' con cui due donne anziane sono state raggirate a Milano nella giornata di giovedì 26 maggio. Non è ancora chiaro se il truffatore fosse la stessa persona ma, probabilmente, dello stesso 'giro', vista la somiglianza tra i due casi, nello stesso quartiere (Gallaratese) e a distanza di poco tempo l'uno dall'altro.

Il primo episodio in via Sem Benelli: la vittima è una donna di 90 anni intercettata dal malvivente mentre rientrava in casa dopo avere fatto la spesa. Malvivente che le ha mostrato un tesserino (falso) delle forze dell'ordine e si è fatto introdurre in casa affermando che, nel quartiere, erano stati commessi vari furti nei tempi recenti. L'uomo, una volta carpita la fiducia ed entrato nell'appartamento, ha chiesto alla sua vittima di mostrargli gli oggetti preziosi e riporli in un borsello in cucina. La 90enne ha preso alcuni gioielli d'oro e 300 euro in contanti e li ha depositati nel borsello. Il truffatore ha afferrato il malloppo e, col pretesto di recarsi alla polizia scientifica per delle indagini, si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Poco dopo, in via Appennini, stesso copione o quasi. La vittima è, questa volta, una donna di 81 anni. Anche lei intercettata sotto casa mentre rientrava. L'uomo (non si sa, ripetiamo, se lo stesso o un altro) ha ripetuto la farsa delle forze dell'ordine in cerca di un ladro in seguito a 'colpi' nella zona e si è fatto portare fin dentro l'appartamento dell'81enne, a cui ha chiesto di radunare gli oggetti preziosi. Anche in questo caso ha racimolato qualche gioiello d'oro. Nel frattempo, con una 'radiolina' probabilmente fasulla, ha finto di parlare con qualche collega "maresciallo", poi ha preso i gioielli, ha detto alla signora di dover fare degli accertamenti in questura e se n'è andato.

Meno truffe al telefono

Sui due episodi sono in corso le indagini della polizia. Pare che, negli ultimi tempi, siano diminuite le truffe telefoniche e siano invece aumentati questi casi di truffa 'di persona'. Se appare 'fuori moda' il trucco dello specchietto, è invece più frequente imbattersi in malviventi che si fingono ora poliziotti, ora carabinieri, ora tecnici del gas, dell'acqua o della luce elettrica. Personaggi verso i quali i più anziani nutrono ancora fiducia e rispetto, aumentando il rischio di cadere in uno dei tranelli più odiosi.