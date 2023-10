Tullio Barbato, fondatore di Radio Meneghina, è morto a 88 anni

È morto a 88 anni, a Milano, il giornalista Tullio Barbato, storico fondatore di Radio Meneghina nel 1977.

Ha lavorato per molti quotidiani e agenzie: tra gli altri, Messaggero, Agenzia Italia, Secolo XIX, La Notte, il Giorno. Nel 1977 in via Monte di Pietà fondò Radio Meneghina, emittente che si distingueva dalle prime radio libere perché concentrata principalmente sul racconto: della cronaca locale, ma anche della storia e delle curiosità di Milano.

Nel 2016 il Comune di Milano gli aveva assegnato l'Ambrogino d'Oro. Svolse anche il ruolo di capo ufficio stampa in Provincia e scrisse diversi libri a tema Milano. I funerali si terranno nella parrocchia di piazzale Esquilino.