Al Policlinico di Milano è stato rimosso un tumore da 42 chili

Rimosso un tumore all'ovaio da 42 chili. L'operazione è avvenuta alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano. A subirla una donna di 49 anni.

L'intervento, durato quattro ore, è stato eseguito da Fabio Amicarelli, Paola Colombo e Massimiliano Brambilla, chirurghi della Struttura complessa di Ginecologia diretta da Paolo Vercellini, con il supporto di Giuseppe Sofi, responsabile dell'Anestesia e Terapia Intensiva Donna-Bambino.

"È stato necessario asportare l'ovaio destro, che a causa del tumore era cresciuto in modo incontrollato - racconta l'équipe - ma anche ricostruire la parete addominale, che si era dovuta adattare auna massa così voluminosa. Il tumore, insieme ai suoi annessi, pesava circa 42 kg, un'evenienza davvero rara. La paziente ha affrontato molto bene l'intervento ed è stata dimessa in buone condizioni di salute, compatibilmente con la sua patologia. Il suo peso alla dimissione era tornato di 78 kg".

La donna si era accorta del tumore perché continuava ad aumentare di peso e, in meno di un anno, da 78 chili era passata a 120. Un esame aveva poi permesso di arrivare alla diagnosi: una massa all'ovaio destro era cresciuta a dismisura. La clinica Mangiagalli si era resa disponibile a tentare l'operazione chirurgica, per nulla facile, per asportarla. Dopo l'intervento la paziente, di fuori Milano, ha potuto fare ritorno alla sua città.