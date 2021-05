Proseguono le indagini sulla morte di Tunde, la 25enne trovata morta a Rho

È ancora avvolta nel mistero la morte di Tunde Blessing, la 25enne trovata morta a Mazzo di Rho (hinterland Nord-Ovest di MilanO) nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 maggio. Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo di Milano coordinati dal pm Grazia Colacicco. Il riserbo sul caso è massimo: gli inquirenti attendono l'esito dell'autopsia. Per il momento, infatti, non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso: sul corpo non sono stati trovati evidenti segni di violenza, ma la giovane aveva le treccine della parrucca avvolte al collo con doppio giro.

Per il momento i detective si stanno concentrando sugli effetti personali trovati nella borsetta accanto al cadavere. Tra questi manca il telefono cellulare e gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi contatti e gli ultimi movimenti di Tunde. Per il momento i punti fermi sono due: la 25enne si era allontanata dalla sua casa di Novara il 3 maggio e quattro giorni dopo, il 7 maggio, la sua coinquilina aveva presentato una formale denuncia di scomparsa ai militari dell'Arma. L'area boschiva in cui è stata trovata cadavere non è lontana da una zona industriale in cui diverse ragazze si prostuiscono, non è escluso che qualche telecamera di videosorveglianza dei capannoni vicini abbia ripreso gli ultimi istanti di vita della giovane.

Nel frattempo la città di Rho non vuole dimenticare. Nella mattinata di venerdì 21 maggio la città ha organizzato una cerimonia per ricordarla. L'evento è stato realizzato dal Comune di Rho insieme al Centro Antiviolenza HARA e l'associazione Lule. "Un momento per dimostrare il nostro cordoglio e la nostra vicinanza a chi si trova in Italia, lontano dal suo paese, soggetto di tratta e obbligato alla prostituzione", ha scritto il comune in una nota.