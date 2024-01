Colto da malore mentre guida, si schianta contro una recinzione: gravissimo

È stato trasportato in codice rosso all'ospedale l'automobilista di 71 anni che, a causa di un malore, si è schiantato contro la recinzione di una villetta in via Nosate a Turbigo nella mattinata di lunedì 15 gennaio.

Tutto è successo intorno alle 9.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una prima ricostruzione l'uomo, alla guida di una Renault Clio, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore finendo contro la recinzione.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I sanitari hanno stabilizzato il 71enne e loro hanno trasportato a sirene spiegate all'ospedale di Gallarate. Le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale di Turbigo.