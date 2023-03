Turista derubata da tre borseggiatrici mentre fa shopping in centro

Stava facendo acquisti in centro a Milano quando è stata borseggiata da tre donne. Il furto nei giorni scorsi in corso Vittorio Emanuele, dove la polizia di Stato è intervenuta arrestando le responsabili. A finire in manette tre cittadine bulgare, due di 34 e una di 44 anni, con vari precedenti per reati contro il patrimonio. Le donne ora rispondono di furto aggravato in concorso nei confronti di una 28enne messicana.

Le tre arrestate erano state notate dagli agenti della Squadra Mobile mentre cercavano di derubare alcuni clienti all'interno di affollati negozi. Sempre la stessa la tecnica utilizzata: prendevano un abito dagli espositori per coprire i tentativi di borseggio. Alle 19, poi, le donne sono state colte in flagrante mentre prendevano di mira la turista messicana. La vittima è stata circondata e le tre, con alcuni vestiti presi dal negozio, hanno coperto la sua borsa e sottratto il portafogli, che la 44enne ha poi nascosto nel suo cappotto. Dopo il furto, le tre si sono dirette all'uscita, ma sono state fermate dalla polizia. Durante il controllo, la 44enne ha cercato di disfarsi del portafogli appena rubato buttandolo per terra, ma gli agenti lo hanno recuperato.

La turista 28enne, che non si era accorta di nulla, è stata contattata e, dopo aver denunciato l’accaduto in questura, è rientrata in possesso del maltolto, che conteneva contanti e documenti personali. Dopo l'arresto, le tre cittadine bulgare sono state giudicate per direttissima. Per una delle 34enni si sono aperte le porte del carcere poiché è risultata destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano, per una condanna a un anno di reclusione per un furto aggravato commesso a Milano nel giugno del 2015.