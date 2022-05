Le rubano 8mila euro in Stazione Centrale a Milano, la turista: "In Italia non torno più"

In viaggio in Italia da Singapore, è arrivata a Milano per passare qualche giorno di vacanza. Ma in Stazione Centrale le hanno rubato tutto, contanti e gioielli, per un totale di ben oltre 8mila euro. "Ho perso anche gli orecchini di mia madre defunta. Ora non tornerò più in Italia", ha detto con amarezza la donna.

Vittima del furto - racconta Marianna Vazzana su Il Giorno - è la turista 52enne Selina Lim, profondamente delusa per quanto accaduto. A derubarla, mentre si trovava col marito, sono state due borseggiatrici. La prima si è offerta di accompagnare la coppia all'uscita della stazione; nel frattempo si è avvicinata la complice sottraendo dalla borsa della donna il portafogli, nel quale si trovavano soldi e monili.

Dopo essersi accorta di quanto accaduto, la singaporiana si è rivolta alla questura per sporgere denuncia. Profondo lo sconforto della turista per il furto subito, che purtroppo le ha rovinato l'intera esperienza del viaggio in Italia. La speranza è quella di riuscire, forse, a recuperare almeno i gioielli della mamma, il cui grande valore affettivo rende ancora più grave la perdita subita.