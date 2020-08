Turista milanese precipita in una grotta sull'Etna, salvato dagli speleologi

Ore di paura per un turista milanese in vacanza in Sicilia. Mercoledì pomeriggio, come raccontato dal soccorso alpino e speleologico siciliano, l'uomo è precipitato all'interno della grotta dei "Tre livelli" sul versante sud dell'Etna, in zona Piano del Vescovo.

Durante un'escursione, infatti, il milanese - probabilmente a causa di una scivolata - è finito all'interno della grotta, che è formata da tre canali di scorrimento lavico su tre diversi livelli, per un'estensione totale di 1.150 metri.

Allertati dal 118, i tecnici della XXi delegazione alpina e della X delegazione speleo, insieme ai militari della guardia di finanza, hanno raggiunto la vittima - che era sul fondo del primo pozzo d'ingresso - e l'hanno sistemata su una barella. L'uomo è poi stato portato all'esterno della grotta dai tecnici del soccorso alpino e dalle fiamme gialle ed è stato affidato alle cure dei sanitari dell'ambulanza.

Nella caduta, il turista ha riportato una frattura alla gamba sinistra, che è stata stabilizzata immediatamente sul posto. L'uomo è poi stato caricato in elicottero ed è stato accompagnato all'ospedale Cannizzaro di Catania.