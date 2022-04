"Puoi fermarti un attimo?": turista milanese muore davanti alla moglie

Ha chiesto al conducente di fermare un attimo la corsa del bus, così da poter scendere un secondo. Appena uscito dal mezzo, però, si è accasciato al suolo e non si è mai più ripreso. Un 66enne milanese è morto martedì a Cetara, piccolo borgo della costeria amalfitana, dove si trovava in vacanza con la famiglia.

Stando a quanto finora appreso, il dramma si è consumato poco prima di mezzogiorno sulla statale 163, la strada che attraversa proprio la costiera. L'uomo, che era in compagnia della moglie, si trovava a bordo di un pullman turistico in direzione Salerno. Il 66enne, parte di una comitiva lombarda, si sarebbe avvicinato all'autista e gli avrebbe chiesto di fermarsi un secondo, così da poter prendere una boccata di aria. Improvvisamente, proprio davanti agli occhi della compagna, l'uomo ha perso i sensi ed è caduto a terra.

Sul posto è intervenuta in poco tempo un'ambulanza del 118 con medico a bordo, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso del turista meneghino. I carabinieri della stazione di Vietri sul mare hanno informato il magistrato di turno. Il decesso è stato attribuito a cause naturali.