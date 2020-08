Turista milanese rapinato coltello alla gola: criminale riconosciuto da un'aquila tatuata

Nel corso della notte, inoltre, i carabinieri della sezione Radiomobile di Riccione (Emilia Romagna) hanno sottoposto a fermo un 20nne albanese, riconosciuto quale autore di una rapina consumata intorno alle 2 nei pressi del luna park di Riccione, vittima un giovane turista del milanese, il quale si è visto puntare contro un coltello.

A seguito delle minacce ricevute, il diciassettenne è stato costretto a consegnare il portafoglio con 150 euro dopodiché il malvivente si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta che egli stesso ha raccontato alle vittime essere stata "da lui rubata poco prima dopo aver accoltellato il proprietario".

Circostanza, però, smentita nel corso delle indagini e detta forse solo per spaventare. I carabinieri, raggiunte le vittime ed ottenuta una descrizione del rapinatore, contraddistinto da una vistosa aquila tatuata sulla mano, hanno avviato una intensa attività di ricerca conclusasi dopo circa due un’ora quando i militari hanno notato il giovane nei pressi del lungomare a bordo della bici rubata.

Alla vista delle divise, il malvivente ha abbandonato la bici dandosi alla fuga verso la spiaggia ma, rincorso, è stato bloccato e ammanettato. Una volta condotto in caserma è stato sottoposto a perquisizione a seguito della quale si riusciva a recuperare il denaro rapinato in precedenza, occultato negli slip, ed il coltello utilizzato per il colpo. Al termine degli accertamenti è stato arrestato e trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa della convalida.