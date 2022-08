Turista rapinata in Montenapo, via l'Audemars Piguet da 20mila euro

L'hanno avvicinata e strattonata, per poi portarle via l'orologio da 20mila euro. La rapina è avvenuta alle 23.30 di venerdì 26 agosto in via Montenapoleone. A subirla una turista messicana di 47 anni.

La donna ha chiamato il 112 per denunciare l'accaduto, ma quando la polizia di Stato è arrivata sul posto dei rapinatori non vi era più traccia. In base a quanto riferito dalla vittima, i due l'hanno spinta e tirata bruscamente fino a quando non sono riusciti a strapparle il suo Audemars Piguet, modello Royal Oaks, un orologio del valore di circa 20mila euro.

Subito dopo il colpo, i due si sono dati alla fuga. La 47enne, fortunatamente, non è dovuta ricorrere a cure mediche. Sul luogo della rapina sono presenti telecamere, le cui immagini verranno usate dagli investigatori per tentare di risalire all'identità degli aggressori.