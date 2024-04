Donna di Milano morta in mare a Rimini

Tragedia a Rimini: una donna di 37 anni originaria di Taranto, ma residente a Milano, è morta nelle acque del mare davanti alla spiaggia Miramare. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 11 aprile, intorno alle 10 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni la vittima si trovava in acqua all'altezza del Bagno 136. Poi è stata colpita da un malore.

A tentare di soccorrere la donna è stato un uomo che si trovava lì, il quale ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il gommone della Capitaneria di porto, poi gli operatori del 118. La 37enne è stata portata a riva dove sono state effettuate le manovre di rianimazione con l'uso del defibrillatore. Ma non c'è stato nulla da fare: il medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso.

Capitaneria di porto e polizia stanno, ora, cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.