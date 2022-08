Si arrampicano sulla cascata per un selfie ma finiscono nei guai

Vivi, incolumi, ma multati. È andata tutto sommato bene a due turisti milanesi si sono avventurati a scalare le rocce che costeggiano la cascata dell'Acquafraggia a Piuro (Sondrio). Sprezzanti del pericolo e dei rischi che le loro azioni hanno comportato sicuramente per loro stessi e che avrebbero potuto comportare anche per altri, e incuranti di regole e divieti, i due turisti sono entrati nell'area protetta - interdetta alla presenza delle persone - delle cascate e, in costume, si sono messi in bella posa per un selfie.

Le loro azioni sono state notate da molti cittadini, compreso il sindaco di Piuro Omar Iacomella che, a sua volta, ha postato gli scatti che ritraevano i due trasgressori sul proprio profilo Facebook. Il primo cittadino della località valchiavennasca ha quindi allertato le forze dell'ordine. Dopo gli scatti, dunque, i due turisti hanno trovato ad attenderli una sgradita sorpresa. In base al regolamento vigente (anche quello postato dal sindaco Iacomella) dovranno pagare una sanzione pecuniaria di 500 euro a testa.

"Questi sono scatti che arrivano or ora dalle cascate. In molti - ha scritto Iacomella sul suo profilo - ci state segnalando la presenza di due persone in area protetta e in zona di divieto. Con le pattuglie li stiamo gentilmente aspettando. Una furbata che costerà 500 euro a testa a questi simpatici avventori, che non sanno del rischio che stanno correndo per la loro incolumità!".