Affonda la barca in Albania, sfiorata la tragedia per quattro turisti lombardi

Sfiorata la tragedia per quattro turisti lombardi che si trovavano in vacanza in Albania. Martedì mattina, la loro barca è affondata nella baia di Zvernec, nella zona di Valona. Per fortuna sono tutti salvi.

Secondo le informazioni diramate dalla polizia albanese, la barca ha urtato contro uno scoglio. Al timone un 61enne, mentre a bordo c'erano un 38enne, una 33enne e un minorenne, tutti residenti a Pavia. La barca si trovava a settanta metri dalla costa. E' intervenuto il nucleo di frontiera marittima della guardia di finanza, dalla sua base di Valona.