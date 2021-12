Il piccolo Eitan avrà un tutore estraneo alle famiglie d'origine

Non sarà la zia paterna Aya la tutrice legale del piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, poi rapito dal nonno e portato in Israele, e infine tornato nel Pavese dove è cresciuto e vive.

Il Tribunale per i minorenni di Milano, nell'ambito del procedimento sul reclamo presentato dai nonni materni di Eitan contro la nomina della zia paterna Aya come tutrice legale, ha deciso di nominare come tutore un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine, mantenendo tuttavia il domicilio del piccolo presso la zia. La decisione è stata assunta tenendo conto della "elevatissima conflittualità" manifestatasi tra le famiglie di origine di Eitan.