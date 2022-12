I più belli e grandi alberi di Natale di Milano

Non solo in Duomo, Milano per questo 2022 sarà illuminata da tantissimi alberi di Natale. Ecco qui i più grandi e migliori.

Galleria Vittorio Emanuele II - Swarovski

“The tree of dreams”. Sarà l’albero dei sogni di Swarovski, alto 12 metri su base ottagonale da 8 metri, ad accogliere milanesi e turisti in Galleria Vittorio Emanuele II. A conquistarli saranno le decorazioni e gli addobbi in cristallo che richiamano la tradizione del pan di zenzero e delle fiabe del Natale che, in differenti soggetti – dagli omini alle stelle, ai fiocchi di neve, alle giostrine, ai cavalli a dondolo – coloreranno di magici giochi di luce e riflessi ogni ramo. Alla base, otto grandi e preziose sculture realizzate dalla maison austriaca, tra le quali spiccherà una affascinante versione del Duomo in pan di zenzero decorata con cristalli. Completa l’allestimento della Galleria la tradizionale volta celeste con le luci iconiche e lo stemma del Comune di Milano al centro.

Piazza Duomo – Veralab

Un albero alto 25 metri, decorato con luci a led e palle bianche, argento e rosa, che invita tutti a essere sé stessi. “We Wish You To Be Yourself” è il messaggio che Veralab affida all’albero di Piazza del Duomo. Ai piedi dell’abete che arriverà dal Territorio del Trentino sarà allestito un villaggio di Natale. Qui, ad accogliere milanesi e turisti, tra stelle e sfere luminose e grandi pacchi dono, ci saranno orsi, pinguini e renne in resina. Durante il periodo natalizio, per 10 giorni, Babbo Natale scatterà foto con i bambini. Lo sponsor si impegna a donare l’equivalente dell’importo di energia speso per le illuminazioni a Casa Jannacci. L’accensione è prevista il 6 dicembre, alle ore 17, con un evento dedicato.

Piazza della Scala – Dior

Sarà “Il candelabro dei sogni” di Dior a illuminare piazza della Scala. L’installazione prevede la ricostruzione di un piccolo villaggio, con al centro uno scenografico candelabro, di color oro, con oltre 70 rami e alto 7,5 metri. Attorno sette abeti dorati di differenti dimensioni, due totem e pacchi regalo; alla base un cielo stellato. La luce che scaturirà dalle foglie di ogni ramo del candelabro creerà un’atmosfera onirica, magica.

Piazza Diaz, via Muratori, piazzale Cadorna, piazzale Archinto, via Tolstoi/ang. via Savona, piazza Olivetti, via Flaminio e Arco della Pace – Dils

Otto alberi in otto quartieri, che augurano buon Natale in differenti lingue europee. Con il progetto diffuso “Il Natale dei Quartieri”, Dils promuoverà le molteplici identità di Milano. Addobbati e illuminati con elementi e colori diversi, gli otto abeti porteranno in tutta la città il messaggio di unità e condivisione che ispira Milano e l’Europa, valorizzando il quartiere che li ospita: piazza Diaz, via Muratori, piazzale Cadorna, piazzale Archinto, via Tolstoi/ang. via Savona, piazza Olivetti, via Flaminio e Arco della Pace. Un augurio che lo sponsor tradurrà, inoltre, nel sostegno a iniziative nei tre quartieri più votati dai cittadini nell’ambito di un concorso collegato al progetto.

Via Statuto/ ang. Largo La Foppa – Acqua di Parma

Giochi di incastro, materiali sostenibili (legno di pino e derivati) e artigianali (carta marmorizzata) per i pannelli che daranno forma all’albero di Natale di via Statuto/ang. Largo La Foppa, firmato da Acqua di Parma. Alta oltre 8 metri, l’installazione si caratterizzerà per l’iconico colore giallo e l’attenzione all’ambiente. Seduti sulla base, cittadini e turisti saranno avvolti dalle fragranze diffuse da appositi dispositivi presenti all’interno della struttura. Un totem racconterà il progetto.

Piazza Cordusio – Chanel

Sarà un albero tradizionale, alto 8,5 metri, quello addobbato da Chanel in Piazza Cordusio. L’installazione sarà impreziosita da oltre 250 ornamenti a forma di stella, di sfera, di flacone di profumo nei colori rosso e oro e da filari luminosi. Alla base bauli, grandi pacchi e un tunnel circolare che invita i cittadini a un viaggio sensoriale unico, tra fragranze, selfie box, realtà aumentata e video tutorial di make up.

Piazza San Carlo – Wopta

Poggia su una scultura di colore fuxia che rappresenta due mani giunte nel gesto del custodire qualcosa di prezioso l’albero di Wopta in Piazza San Carlo. “Proteggiamo anche il tuo Natale” è il messaggio diffuso da un abete di 4 metri, in vaso, addobbato e illuminato in modo scenografico. Le persone saranno invitate a sedersi sull’installazione e a scattarsi un selfie: ogni cinque scatti condivisi su Instagram con uno specifico hashtag, lo sponsor si impegna a piantumare un albero nell’ambito del progetto Forestami.

Piazza XXV aprile – Subaru

I ricordi e la loro condivisione sono i protagonisti dalla “Christmas Experience” proposta da Subaru in piazza XXV aprile. Sotto un albero di 5 metri, sarà proiettato il cortometraggio “Tracce perdute”, realizzato dai giovani talenti di OffiCine – hub di sperimentazione e formazione cinematografica di IED e Anteo –, che racconta la storia di un uomo affetto da Alzheimer. Grazie alla partnership con AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, sarà realizzata per la prima volta una emozionante raccolta di ricordi preziosi: una call to action a donare un ricordo a chi non ne ha più che lo sponsor tradurrà in una donazione all’organizzazione non-profit.

Piazza XXIV maggio – Plenitude + Be Charge

Realizzato con barre led e un puntale a forma di lampo, l’albero di 6 metri di Plenitude + Be Charge darà il benvenuto al “Garage Elettrico di Babbo Natale”, il progetto di E-mobility allestito in piazza XXIV maggio. All’interno del garage: l’officina degli elfi e la slitta elettrica che i bambini potranno “ricaricare” con i loro disegni. Fuori: il parcheggio delle mini auto degli elfi, con una colonnina di ricarica. Il 24 dicembre, con la partenza di Babbo Natale per distribuire i regali, il garage chiuderà. L’albero, invece, resterà ad illuminare la piazza fino al 6 gennaio, insieme al modellino della Milano Smart City e la via Elettrica - Be Charge.

Corso Garibaldi – A2A

È l’elica a caratterizzare il progetto “Life Christmas” con cui A2A illuminerà Corso Garibaldi. Una struttura leggera, costituta da elementi verticali, ognuno dei quali presenta all’apice pale eoliche, che roteano con il vento. L’albero maestro, che raggiunge i 7 metri, avrà un puntale a forma di stella/quadrifoglio. L’installazione sarà sempre illuminata con luci led, poste su ogni ramo, ma il gioco di intensità muterà con il movimento prodotto dalle eliche, in base alle condizioni atmosferiche. Ciano e bianco saranno i colori di riferimento.

Piazza Duca d’Aosta – Grandi Stazioni Retail

Un albero di 18 metri, davanti al quale si estendono una pista di pattinaggio da 1.000 metri quadrati e una pista di Snow Tubing (dove scivolare con grandi ciambelle gonfiabili) per bambini. Ecco “Senstation on Ice”, il progetto che Grandi Stazioni Retail, con il partner Regione Calabria, realizzerà in piazza Duca d’Aosta, ricreando un paesaggio nordico invernale con animali e boschi. L’accesso alle due piste sarà gratuito per tutti. In una boule de neige sarà possibile scattare una foto con Babbo Natale, mentre la facciata della Stazione Centrale sarà oggetto di una illuminazione creativa.

Piazza Tre Torri – City Life in partnership con Disney per Make-A-Wish

“L’albero dei desideri” è la proposta di City Life in collaborazione con The Walt Disney Co. Italia per sostenere Make-A-Wish onlus e aiutare i bambini affetti da gravi malattie. Alto più di 10 metri, il pino artificiale sarà illuminato con micro luci a led calde e addobbato con grandi stelle luminose dai profili blu, che diffondono frasi di speranza e gioia. Accoglierà, inoltre, i messaggi che i bambini dedicheranno ai loro coetanei meno fortunati. Attorno all’albero, verranno realizzate delle Bauble, strutture a forma di palla di natale, all’interno delle quali saranno proposte attività ludico-didattiche a tema Disney, laboratori creativi e attività immersive.