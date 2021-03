Milano, caso Uber Eats: "Ora rider tutelati"

"Ora i rider sono tutelati". A dirlo la relazione dopo il commissariamento di Uber Eats Italy che evidenzia anche come il caporalato sia stato eliminato.

Come hanno spiegato gli amministratori giudiziari illustrando la loro relazione davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, la società di food delivery, si è dimostrata "sensibile ed efficiente" nell'eliminare ogni forma di sfruttamento e caporalato e c'è stato un "progresso culturale da parte della società sia per il miglioramento della sua organizzazione sia nell'ambito dei rapporti coi rider per la loro tutela e sicurezza".

Dopo un'indagine sul caporalato tra i rider, lo scorso maggio il tribunale milanese aveva disposto il commissariamento di Uber Eats. Oggi gli amministratori giudiziari parlano di tariffe applicate dalla società nel rispetto del contratto nazionale e anche 'al rialzo'. A febbraio Uber Eats aveva adottato un protocollo in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutela dei rider ai quali, finalmente, adesso vengono forniti gratuitamente dispositivi per la sicurezza come il casco, mascherine, e corsi di formazione. Già in questa occasione gli amministratori giudiziari avevano parlato di "percorso virtuoso intrapreso dal management".

Nei mesi scorsi anche un'altra società di consegna di cibo a domicilio, Just Eat, aveva data la notizia delle prime assunzioni dei suoi rider attraverso contratti di lavoro subordinato. La speranza è che queste novità possano essere solo l'inizio di una 'rivoluzione' che riguardi l'intera categoria dei fattorini in tutt'Italia, affinché vengano definitivamente regolarizzati arrivando a godere dei diritti dei lavoratori che fino a ora gli sono stati negati, quali un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità per lavoro notturno e festivi, coperture assicurative, dispositivi di sicurezza gratuiti in dotazione, formazione obbligatoria e tutele previdenziali.

Verso la fine di febbraio all'esito dell'indagine sui rider la Procura di Milano aveva stabilito che 60mila lavoratori andassero assunti obbligatoriamente. I verbali erano stati notificati alle società Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo, che dovranno integrare come nuovi dipendenti parasubordinati, "coordinati e continuativi" i fattorini, fino ad ora considerati autonomi e occasionali.