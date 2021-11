Ubriaca alla guida investe due bimbi piccoli sulle strisce

Si è messa alla guida mentre era ubriaca e ha investito una mamma e i suoi due bambini nel passeggino mentre stavano attraversando le strisce pedonali. L'accaduto nella serata di mercoledì 17 novembre, verso le 19.15, all'altezza del supermercato in viale Lazio a Rozzano, hinterland sud di Milano, dove la donna è stata denunciata dalla polizia locale.

I due piccoli, un maschio e una femmina di 2 e 3 anni, sono stati sbalzati a causa dell'impatto venendo soccorsi dal 118, accorso sul posto con un'ambulanza e poi trasportati, in codice giallo, alla Clinica De Marchi di Milano. Nessuno dei due per fortuna, è in gravi condizioni; illesa la mamma.

In base a quanto ricostruito, l'auto, una Renault Clio nera che proveniva da via Roma e si dirigeva in via dell’Ecologia, ha centrato il passeggino scaraventando a terra i due bambini. Sottoposta dalla polizia locale ad alcol test, la conducente è risultata avere un tasso alcolemico quasi due volte superiore alla soglia consentita. Per lei è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebrezza e il ritiro immediato della patente di guida.