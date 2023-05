Studenti ubriachi salgono su una gru in pieno centro "per vedere Milano dall'alto"

Un po' alticci, alla fine di una serata fuori casa, si sono fatti venire in mente l'idea di guardare Milano dall'alto. Così, almeno, hanno spiegato ai poliziotti, che li hanno fatti scendere dalla gru su cui s'erano arrampicati.

È successo in via Formentini, a Brera, nella notte tra martedì e mercoledì. Protagonisti un ragazzo e una ragazza di 24 anni, studenti universitari in città. Vista la gru, hanno deciso di salirci sopra, per cui hanno scavalcato il recinto che la 'proteggeva' e, una volta in alto, si sono messi a camminare sul braccio del mezzo, da 35 metri d'altezza. Il tutto alle due di notte.

I poliziotti, giunti sul posto, li hanno invitati a scendere e poi li hanno denunciati per ubriachezza.