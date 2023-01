Esce dal bar per spostare l'auto in divieto ma è ubriaco: denunciato (e patente ritirata)

Quando ha visto arrivare gli agenti della polizia locale, si è immediatamente precipitato fuori dal bar per spostare la sua auto che era parcheggiata in divieto di sosta. Ma i vigili quando si sono avvicinati all'uomo hanno notato che, evidentemente, aveva bevuto troppo e lo hanno sottoposto all'alcoltest. In effetti l'uomo - un 52enne residente ad Agrate Brianza - aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge.

L'esito delle due prove con etilometro ha infatti dato come risultato 1,66 g/l e 1,58 g/l, mentre la soglia massima prevista è di 0,5 g/l. Per il 52enne è così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Inoltre gli è stata sequestrata l'auto e gli è stata sospesa la patente.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 17 gennaio a Brugherio. Gli agenti della polizia locale erano impegnati nei controlli delle auto in sosta in via Sciviero quando il cliente di un bar, alla vista degli agenti, è uscito dal bar per spostare la sua vettura. I "ghisa" hanno poi scoperto che l'uomo già un mese prima era stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni delle generalità.