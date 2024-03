Guida ubriaco e senza patente: si schianta e viene denunciato

Prima lo schianto con un muro, poi con un’altra auto. Infine la denuncia. Un uomo di 27 anni, senza patente, è stato denunciato stato denunciato per guida in stato d’ebrezza dai carabinieri a Canegrate (hinterland nord-ovest di Milano) nella notte tra lunedì e martedì 12 marzo.

Tutto è successo intorno alla 1.20 in via Roma. È stata una residente a chiamare il 112 segnalando quello che era appena successo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato l’uomo al volante dell’auto senza patente e in stato di ebbrezza.

Il 27enne si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, per lui è comunque scattata una denuncia. Durante gli accertamenti, inoltre, è emerso che l’uomo guidava senza patente perché non ha mai superato l’abilitazione.