Ubriachi molestano i passeggeri sul treno partito da Milano

Erano ubriachi fradici e senza sosta, per tutta la durata del viaggio, hanno infastidito gli altri passeggeri del treno. Fino a quando la polizia non li ha costretti a scendere. L'intervento degli agenti di frontiera tra l'Italia e la Svizzera è avvenuto nei giorni scorsi su un treno proveniente da Milano e diretto nello Stato elvetico.

Il capotreno, come racconta NovaraToday, aveva segnalato due viaggiatori che, ubriachi, stavano molestando e disturbando gli altri passeggeri. Quando il convoglio è giunto nella stazione di Domodossola, i poliziotti sono saliti a bordo, hanno rintracciato i due viaggiatori, due uomini residenti a Padova, e li hanno fatti scendere, non senza difficoltà, per poi identificarli e sanzionarli per ubriachezza molesta.