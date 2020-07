Guida il monopattino elettrico ma è ubriaco, 30enne fermato dai vigili e denunciato

Occhi puntati sui monopattini elettrici e sul rispetto delle norme da parte dei loro conducenti. A Milano non si fermano gli incidenti, l'ultimo il 22 luglio, nei quali sono rimasti coinvolti in qualche maniera dei cittadini che viaggiavano sui monopattini.

I milanesi, a quanto pare, si stanno facendo notare anche nei luoghi dove tipicamente vanno a trascorrere le loro vacanze. A Rimini, per esempio, gli agenti della polizia locale hanno fermato un 30enne meneghino mentre guidava un monopattino ubriaco.

Il servizio per il contrasto all’abuso di alcol durante la guida ha permesso di scoprire il 30enne mentre era alla guida in stato d’ebrezza. Ha fatto registrare nel test alcolemico un valore di 0,92. Per il turista, che non ha rischiato la patente di guida in quanto non necessaria a condurre il veicolo elettrico a due ruote, è scattato un deferimento all'Autorità Giudiziaria, come prevede l'articolo 186 del Codice della Strada.

L'Aci, l'Automobile Club Milano, si è espresso in mertito alla questione monopattini elettrici. È "una situazione delicata e preoccupante" secondo il presidente, Geronimo La Russa, che ha commentato l'ultimo grave incidente avvenuto in città. "Anche in questo caso – ha detto – la vittima è stata ricoverata in codice rosso. È necessario porre in essere interventi di prevenzione e repressione per evitare che incidenti oggi gravi si trasformino in tragedie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il numero uno dell’Aci Milano "occorre una nuova strategia che coinvolga tutti gli attori interessati per porre in essere azioni mirate a implementare la sicurezza stradale per chi usa il monopattino (che non è un gioco), ma anche per chi si muove in auto, in bicicletta o a piedi".