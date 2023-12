Ubriaco in monopattino, il Tribunale gli toglie la patente ma la Cassazione gliela restituisce

Gli era stata revocata la patente automobilistica perché era stato sorpreso in stato d'ebbrezza mentre guidava un monopattino. Ma ora la Cassazione gliel'ha restituita, affermando che questo provvedimento non può essere preso per chi guida un veicolo per la cui conduzione non è prevista un'abilitazione.

Il provvedimento di revoca della patente era arrivato a luglio dal Tribunale di Milano, che aveva anche condannato l'uomo a 5 mesi e 10 giorni di reclusione con pena sospesa, oltre a 1.400 euro di ammenda. L'uomo aveva perso il controllo del monopattino e aveva provocato un incidente. Le autorità intervenute avevano poi accertato il suo stato d'ebbrezza. Di qui la condanna del Tribunale, ora sovvertita dalla Cassazione ma soltanto rispetto alla sanzione accessoria della revoca della patente.