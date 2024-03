Uomo trovato ubriaco in strada: finisce in ospedale e in manette

Fatale la sbronza. Un uomo di 29 anni, cittadino somalo, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì a Milano in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso pochi giorni fa dalla procura di Torino per una condanna a 2 anni, 7 mesi e 14 giorni per una serie di rapine.

A consegnarsi agli agenti, indirettamente, è stato lo stesso ricercato che poco dopo la mezzanotte è stato trovato a terra in via Timavo, completamente ubriaco. Portato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, il 29 è stato identificato ed è quindi emerso il provvedimento di esecuzione pene a suo nome.

Il 29enne, appena dimesso dall’ospedale, è stato portato a San Vittore.