Ubriaco cerca di rubare una borsa su un treno ma lo accoltellano

Ha infastidito gli altri passeggeri, poi ha cercato di rubare una borsa ma alla fine è stato bloccato e accoltellato a una mano. Lo 'show' di un ubriaco molesto su un treno diretto a Lodi è terminato con un'aggressione contro l'uomo, un 25enne marocchino.

Il magrebino è stato soccorso pochi minuti prima delle 20 di lunedì all'interno della stazione Rogoredo di Milano. A chiamare i soccorsi è stato il personale del convoglio. Sul posto, oltre al personale sanitario arrivato con un'ambulanza in codice rosso, è intervenuta anche la polizia ferroviaria. Il 25enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma, come spiega la questura di Milano, non per la ferita alla mano quanto per le condizioni psicofisiche alterate dall'abuso di alcol.

I poliziotti hanno ricostruito l'accaduto sentendo i testimoni. Lo straniero, secondo le prime informazioni, sarebbe stato ferito con una piccola lama da due uomini che poi hanno fatto perdere le proprie tracce. La mano del 25enne, inoltre, era già fasciata per una lesione precedente. Le indagini sull'episodio sono affidate agli agenti della polfer.