Ubriaco sbanda e colpisce auto in sosta, poi minaccia i carabinieri

Un pericoloso zig-zag ad alta velocità per le vie di Milano, con 'vittime' diverse auto in sosta regolarmente 'centrate'. E un automobilista sotto l'effetto dell'alcol che minaccia e tenta di picchiare i carabinieri per guadagnarsi la fuga. Serata di follia a Milano, nella zona di piazzale Loreto, domenica 30 aprile.

La 'scorribanda' a velocità sostenuta è stata segnalata da alcuni passanti, in viale Monza, ad una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri che transitava in perlustrazione. In breve i militari hanno intercettato l'auto. L'uomo alla guida, tentando di scappare, ha fatto un'inversione rimanendo bloccato dallo spartitraffico. Allora è sceso, in chiaro stato di ubriachezza, e ha minacciato i carabinieri, spintonandoli e tentando di venire alle mani con loro.

Colpisce anche una soccorritrice del 118

I militari hanno usato lo spray urticante per sedarlo e bloccarlo. Si tratta di un 48enne incensurato. Dopo una prima tappa in caserma, l'uomo, fortemente agitato, è stato portato al San Paolo e, durante il trasporto, ha sferrato un calcio al volto di una soccorritrice di 32 anni, rimasta contusa. Il 48enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.