Mai patentato e alla guida ubriaco: multa da 5mila euro

Positivo all'alcol test e senza patente, perché non aveva mai sostenuto l'esame. Questi i motivi che sono valsi una multa da 5mila euro a un automobilista fermato dalla polizia locale giovedì pomeriggio a Rozzano, hinterland sud di Milano.

L'uomo, un 48enne italiano, è stato bloccato al posto di controllo per via dei movimenti sospetti dell'Alfa Romeo che stava guidando. Sottoposto all’esame etilometro, è risultato positivo, con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito dalla legge. Poco dopo gli agenti hanno inoltre scoperto come guidasse senza patente, poiché mai conseguita.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, per il conducente è scattata una pesante sanzione di 5mila euro. L'Alfa, a lui intestata, è stata sequestrata e sottoposta a fermo.