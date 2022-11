Ubriaco in metro: "occupa" l'ascensore e spacca un tornello

Prima ha 'occupato' e bloccato un ascensore della metropolitana, impedendo che venisse utilizzato da altri. Poi ha spintonato il personale di Atm intervenuto per allontanarlo. Infine, con una gomitata, ha spaccato il vetro di un tornello. Attimi di follia martedì sera alla stazione Dergano della linea gialla (M3) del metrò di Milano. Per riportare la situazione alla calma sono dovuti intervenire i carabinieri del nucleo radiomobile.

Protagonista del fatto un ragazzo di 18 anni algerino, risultato con precedenti per reati contro il patrimonio e senza fissa dimora in Italia. Il giovane era visibilmente alterato dall'abuso di alcol. I militari lo hanno bloccato e reso inoffensivo, denunciandolo per danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 18enne, a causa dell'abuso di alcol, ha avuto bisogno di assistenza medica ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli.