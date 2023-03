Guida ubriaco in tangenziale e cerca di sfuggire al controllo

Si è messo alla guida dopo aver alzato il gomito, ma le sue manovre pericolose sono state notate dalla polizia. Poi, quando è stato fermato, ha provato a opporsi al controllo e ne è nata una colluttazione. L'accaduto lo scorso weekend sulla tangenziale est di Milano.

L'auto dell'uomo è stata vista dalla Polstrada mentre procedeva in modo rischioso. Gli agenti hanno fermato il conducente e ne è nata una colluttazione. Sottoposto all'alcoltest, poi, l'uomo è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. Per lui è partita una denuncia per guida in stato di ebbrezza, resistenza e danneggiamento.

Nel complesso, durante il fine settimana la polizia stradale di Milano ha controllato 220 persone e ne ha sottoposte 55 al test della droga. Di queste, sei sono risultate positive, in particolare per uso di cannabinoidi e cocaina. Inoltre, a tre di loro è stata sequestra l'auto. Unidici, infine, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza.