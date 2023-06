L'uomo che guida sporco di sangue e vomito (e si spaccia per il fratello)

Sporco e ubriaco. Un uomo di 38 anni, un italiano residente a Brugherio, è stato multato e denunciato sabato pomeriggio dopo essere stato fermato dalla polizia locale della cittadina brianzola e trovato al volante in stato d'ebrezza.

Per lui i guai sono iniziati quando gli agenti hanno intimato l'alt all'Audi A3 che stava guidando. I ghisa si sono subito accorti che il 38enne era sporco di sangue e vomito ed era evidentemente in uno stato confusionale. Sottoposto all'alcol test, il conducente è risultato avere un livello di alcol nel sangue di 2,41 grammi per litro, rispetto al limite massimo consentito di 0,5.

Non contento, al momento dell'identificazione l'uomo ha fornito le generalità di suo fratello, ma è poi stato scoperto. Il 38enne - che guidava con la patente sospesa perché mai rinnovata, motivo per cui è stato multato - è stato quindi indagato per guida in stato d'ebrezza e falsa attestazione. Per lui sono state elevate in totale sanzioni per 5mila euro. La moglie, proprietaria del veicolo, che è stato sottoposto a fermo, dovrà invece pagare 400 euro di multa per l'incauto affidamento della macchina.