L'uomo che uccide e macella un ovino in casa sua (e rischia 150mila euro di multa)

L'allarme dei vicini e l'intervento della polizia locale. Un uomo di 60 anni, residente a Rozzano, è stato denunciato mercoledì per maltrattamento di animali dopo aver ucciso e macellato all'interno del cortile della sua abitazione un ovino di grosse dimensioni.

Agli occhi degli agenti, arrivati sul posto dopo una segnalazione di alcuni cittadini inorriditi, è stato subito evidente che l’animale, di dubbia provenienza e privo di certificazione sanitaria ed identificativa, fosse stato "lavorato" poco prima in assenza di ogni norma igienica.

Identificato e ascoltato dalla Locale, il 60enne ha confessato di aver acquistato l'ovino vivo e di averlo poi ucciso nel suo cortile. Il servizio veterinario di Ats, allertato dagli stessi agenti, ha subito avviato le verifiche sanitarie per accertare l’origine dell’animale e il suo stato di salute oltre a verificare se siano state osservate le procedure per limitarne la sofferenza durante la fase di abbattimento, così come previsto dalla legge.

"L’esito degli accertamenti - ha fatto sapere la Locale di Rozzano in una nota - ha purtroppo fatto emergere che l’animale è stato macellato senza alcuna specifica procedura di stordimento preliminare alla macellazione per lenirne la sofferenza". Il 60enne adesso rischia una condanna fino a un anno e mezzo di reclusione, oltre che una multa fino a 150mila euro per macellazione abusiva.